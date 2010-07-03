Пожар произошел в православном храме в центре Москвы

В Тверском районе столицы произошло возгорание в православном храме. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах.
"В храме Преподобных Сергия и Германа Валаамских по адресу: ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 52 загорелось электрооборудование", – сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе столичного управления МЧС рассказали, что по указанному адресу происходило возгорание электрооборудования на площади 10 квадратных метров. Пять человек эвакуировались из здания самостоятельно до прибытия спасателей.
Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.
Ранее очевидцы сообщили о пожаре в Москве. Столб дыма был замечен в районе метро Ботанический сад.
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