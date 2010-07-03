Частный дом сгорел в Красногорске

Фото: Агентство "Москва"

В микрорайоне Опалиха в Красногорске сгорел частный дом, передает Агентство "Москва".

Пострадавших в результате инцидента нет. В доме проживает многодетная семья – все успели покинуть строение.

Уточняется, что возгорание началось с проводки на крыше. Сотрудники МЧС тушат пожар, жителей соседних зданий эвакуировали из-за риска распространения огня.

Видео: Агентство "Москва"