Пожар в районе Щукино ликвидировали

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В столичном районе Щукино произошел пожар в строящемся доме, сообщили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по городу рассказали, что возгорание в здании на улице Паршина, 9а (ЖК "Серебряный парк") к настоящему моменту ликвидировано. Происходило возгорание утеплителя в строящемся здании на первом этаже на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что два балкона загорелись в 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Огонь вспыхнул на улице Яблочкова, 34. Полыхали балконы на 11 и 12 этажах. Пожарные спасли из соседних квартир 9 человек. Сначала удалось локализовать пожар на площади 20 квадратных метров. В 12:12 стало известно о полной ликвидации пожара.

Еще один пожар случился в четверг, 22 августа, в квартире в Бутырском районе столицы. Пострадал ребенок, его госпитализировали.

