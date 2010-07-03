Россияне не обращались в посольство в связи с пожаром на Канарах

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Россияне не обращались в посольство РФ в Испании в связи с пожаром на острове Гран-Канария.

"С большим сочувствием следим за происходящим. Держим постоянную связь с почетным консулом России в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Госнало Парада. На данный момент обращений от наших соотечественников в связи с пожаром не поступало", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря посольства РФ в Мадриде Дмитрия Болбота.

О жертвах и пострадавших информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что больше восьми тысяч человек эвакуировали на Канарах, где горит лес. Пожар начали тушить с помощью 10 специальных самолетов и вертолетов. Площадь возгорания – почти 3,5 тысячи гектаров. Огонь затронул природный парк, где растет канарская сосна. По словам специалистов, пожар удастся взять под контроль лишь через несколько дней.

Гран-Канария – один из восьми островов Канарского архипелага, расположенный в 210 километрах от западного побережья Африки и в 1250 километрах от Пиренейского полуострова. Самый крупный город – Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. На острове проживает около 850 тысяч человек.

