Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:20

Россияне не обращались в посольство в связи с пожаром на Канарах

за рубежом безопасность

14:20

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/Angel Medina G.

Россияне не обращались в посольство РФ в Испании в связи с пожаром на острове Гран-Канария.

"С большим сочувствием следим за происходящим. Держим постоянную связь с почетным консулом России в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Госнало Парада. На данный момент обращений от наших соотечественников в связи с пожаром не поступало", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря посольства РФ в Мадриде Дмитрия Болбота.

О жертвах и пострадавших информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что больше восьми тысяч человек эвакуировали на Канарах, где горит лес. Пожар начали тушить с помощью 10 специальных самолетов и вертолетов. Площадь возгорания – почти 3,5 тысячи гектаров. Огонь затронул природный парк, где растет канарская сосна. По словам специалистов, пожар удастся взять под контроль лишь через несколько дней.

Гран-Канария – один из восьми островов Канарского архипелага, расположенный в 210 километрах от западного побережья Африки и в 1250 километрах от Пиренейского полуострова. Самый крупный город – Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. На острове проживает около 850 тысяч человек.

Читайте также

за рубежом безопасность

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика