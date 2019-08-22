Пожар потушили в многоэтажке на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Два балкона загорелись в 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщает РИА Новости.
Огонь вспыхнул на улице Яблочкова, 34. Полыхали балконы на 11 и 12 этажах. Горели личные вещи и мебель. Пожарные спасли из соседних квартир 9 человек.
Сначала удалось локализовать пожар на площади 20 квадратных метров. В 12:12 стало известно о полной ликвидации пожара.
Из горящей квартиры до прибытия спасателей эвакуировалась семья. После осмотра врачами скорой помощи с диагнозом "отравление угарным газом" был госпитализирован ребенок.
18 августа сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли двух женщин из горящей квартиры на востоке Москвы. Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома на Союзном проспекте. Охрана находилась неподалеку от места ЧП при патрулировании. Сотрудники заметили, что из окон квартиры идет густой дым и отправились туда.
Очевидцы рассказали, что в квартире находятся две женщины, одна из которых самостоятельно не передвигается. На место прибыла пожарная служба, вместе с росгвардейцами она эвакуировала погорельцев и передала бригаде медиков. Всего из горящего дома вывели более 50 человек.
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