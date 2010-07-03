Очевидцы сообщили о пожаре в районе метро "Ботанический сад"

Фото: телеграм-канал Московские новости

В районе станции метро столичной подземки "Ботанический сад" произошел пожар, сообщили очевидцы.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В оперативной сводке МЧС говорится, что еще один пожар в пятницу, 23 августа, произошел в одном из домов на улице Остафьевской. Загорелась мебель на кухне в квартире на площади пяти квадратных метров. Пожарные с помощью лестницы спасли трех человек.

Еще один пожар случился в четверг, 22 августа, в квартире в Бутырском районе столицы. Пострадал ребенок, его госпитализировали.

