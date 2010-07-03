Из-за хлопка газа в Кубинке пострадал один человек

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятиэтажном жилом доме в подмосковной Кубинке произошел хлопок в газовой плите, передает РИА Новости.

Инцидент случился на четвертом этаже, хлопком выбило входную дверь в квартиру. Один человек пострадал.

Как рассказал хозяин жилплощади, утром газовую плиту ремонтировали.

Ранее сообщалось, что столичные следователи проверяют обстоятельства инцидента с газовыми баллонами, произошедшего утром 11 июля в жилом доме на улице Бестужевых на северо-востоке Москвы – во время газосварочных работ произошел хлопок газовоздушной смеси. Никто из жильцов не пострадал.