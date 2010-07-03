СК начал проверку после инцидента с газом в жилом доме

Следователи проверяют обстоятельства инцидента с газовыми баллонами, который произошел в четверг утром в жилом доме на улице Бестужевых на северо-востоке столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

"Сегодня на лестничной клетке жилого дома, расположенного на ул. Бестужевых, при проведении газосварочных работ произошел хлопок газовоздушной смеси", – сказала Иванова.

Она добавила, что, по предварительным данным, никто из жильцов дома не пострадал.

В экстренных службах сообщили, что предварительной причиной пожара могла стать ошибка рабочих при сварочных работах на одном из этажей.

Взрыва, по данным МЧС, не было, пожара также не последовало. Инцидент произошел по адресу: проезд Бестужевых, дом 12, подъезд 6.

