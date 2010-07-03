Крупный пожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке локализован

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Сотрудникам МЧС удалось локализовать сильный пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального главка МЧС.

"Пожар локализован в 9:40 (2:40 по московскому времени) на площади в 1 тысячу квадратов", – проинформировали в ведомстве.

Возгорание в ТЦ "Максим" произошло в 23:06 по московскому времени. На место происшествия через 6 минут прибыли пожарные расчеты.

Информации о пострадавших не поступало. В момент возникновения возгорания ТЦ еще не открылся. Сообщалось, что на месте пожара работают около 60 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.

Ранее в прокуратуре заинтересовалась пожаром в ТРЦ "Гранд Парк" в Грозном. По факту происшествия в данный момент проводится проверка.