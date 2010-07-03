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10:52

Прокуратура заинтересовалась пожаром в ТРЦ "Гранд Парк" в Грозном

происшествия пожар

10:52

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Фото: соцсети

Прокуратура Чечни проводит проверку после пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" в Грозном, сообщает пресс-служба надзорного органа в Instagram.

В сообщении отмечается, что проверка организована по поручению прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова. Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Пожар в ТРЦ произошел вечером в четверг, 19 сентября. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Также удалось спасти всех животных, которые находились в контактном зоопарке в момент возгорания. "Все животные – кролики, попугаи, черепахи и шиншиллы – спасены из здания торгово-развлекательного центра", – сообщил представитель МЧС.

"Гранд Парк" – самый крупный подобный комплекс республики, расположен на проспекте Кадырова в центре Грозного. В здании расположено более 20 магазинов, кинотеатр, развлекательный клуб и детский развлекательный парк.

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