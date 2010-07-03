Торговый центр загорелся во Владивостоке

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Огонь охватил торговый центр во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС.

"21 сентября в 06:06 (23:06 по московскому времени) на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о пожаре в торговом центре", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на место были направлены пожарные расчеты. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

Ранее в прокуратуре заинтересовалась пожаром в ТРЦ "Гранд Парк" в Грозном. По факту происшествия в данный момент проводится проверка.