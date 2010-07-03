В Железнодорожном горит производственное здание

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В промзоне в городе Железнодорожном в Московской области произошел пожар. О ЧП сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МЧС.

"На улице Промышленной, 37, горит производственное здание. Очаг возгорания находится на первом этаже. Людей в момент пожара в здании не было", – передали в ведомстве.

К месту происшествия направлены дополнительные силы пожарных.

Ранее пожар произошел в Люберцах на улице Электрификации. Загорелось выселенное здание. Площадь задымления составила 300 квадратных метров. Никто не погиб и не пострадал.

