Тело мужчины нашли на территории приюта для животных в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный убил мужчину на территории приюта для животных на юго-востоке города. Об этом сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК по столице.

"По данным следствия, 1 октября 2020 года на территории приюта для животных, расположенного по 2-й Вольской улице в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения", – заявили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия прибыли криминалисты, начата проверка. Как уточнили в СК, заведено уголовное дело по статье "Убийство". Ведется поиск человека, причастного к преступлению.

Ранее тело мужчины обнаружили в лесополосе в ТиНАО. Личность мужчины установили, им оказался приезжий из Оренбургской области 1974 года рождения.