Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело убитой женщины нашли в квартире жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Об этом пишет Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ, находку сделали вечером 15 сентября.

"В квартире жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, обнаружено тело женщины 1972 года рождения", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе осмотра на теле были обнаружены телесные повреждения в области головы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В данный момент ведется расследование. Следователи допрашивают соседей убитой, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее тело пенсионера с огнестрельным ранением головы нашли в подмосковной квартире. При этом супруга погибшего была госпитализирована с химическими ожогами лица, шеи и грудной клетки.