В квартире в центре столицы обнаружили трупы матери и сына

27 сентября, 20:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В квартире в районе Хамовники полиция обнаружила трупы матери и сына, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.
"43-летний москвич был обеспокоен тем, что его друг, проживающий в квартире в доме 19 по Староконюшенному переулку, не выходит на связь. Об этом он сообщил полицейским. Прибывшему на место патрулю никто не открыл дверь, но при этом в окнах горел свет. Попасть в квартиру помогли сотрудники МЧС. Там в кроватях были обнаружены трупы 75-летней женщины и ее 53-летнего сына без внешних телесных повреждений", – рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что на момент обнаружения давность наступления смерти женщины составляла 36 часов, а у ее сына – 24 часа. Также выяснилось, что недавно мать выписали из больницы, где она лежала с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Предварительной причиной смерти является острая сердечная недостаточность. О мужчине известно, что он злоупотреблял алкоголем. По данному факту организована проверка.
Ранее следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обнаружения тел женщины и ее сына в частном доме в ТиНАО. Следствие рассматривает версию о том, что мужчина, находясь в депрессивном состоянии, убил мать, а затем себя.
Также в подмосковном Чехове было обнаружено мумифицированное тело 56-летнего мужчины. Труп нашли в сарае. Истинная причина смерти жителя Московской области пока не установлена.
"Московский патруль": труп 26-летней женщины обнаружили в квартире в Москве
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