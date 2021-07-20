Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Годовалый ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура проводит проверку в связи с госпитализацией малолетнего ребенка в Егорьевске", – говорится в сообщении ведомства.

Ребенок поступил в медучреждение с ранениями во вторник около 05:00. По предварительным данным, мать ребенка оставила его одного ночью в квартире.

"Дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", – говорится в сообщении.

В областном Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью. Специалисты уже опросили очевидцев и назначили экспертизы.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО с балкона квартиры на шестом этаже жилого дома упал малолетний ребенок, в связи с чем прокуратура организовала проверку.

После проверки специалисты оценят исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, а также действия родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

