Тринадцатилетний ребенок умер в поезде, следующем из Анапы в Екатеринбург

16:57
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Тринадцатилетняя девочка скончалась в поезде, следующем по маршруту Анапа – Екатеринбург, выясняются причины случившегося. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
"По предварительной информации, ранним утром 26 августа в поезде сообщением Анапа – Екатеринбург скончалась девочка 2008 года рождения, которая ехала вместе с родителями", – говорится в сообщении.
В следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что в результате осмотра места произошедшего следственно-оперативной группой на станции Каменск-Уральский признаков криминальной смерти обнаружено не было.
Ранее два человека погибли на северо-западе Москвы из-за взрыва гранаты. Все произошло в квартире на 6-м этаже дома по Малой Набережной. 14-летний мальчик погиб на месте. Мужчина умер в машине скорой помощи. Кроме того, пострадал 12-летний мальчик.
Два человека погибли при взрыве на северо-западе Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: