Тринадцатилетний ребенок умер в поезде, следующем из Анапы в Екатеринбург

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Тринадцатилетняя девочка скончалась в поезде, следующем по маршруту Анапа – Екатеринбург, выясняются причины случившегося. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

"По предварительной информации, ранним утром 26 августа в поезде сообщением Анапа – Екатеринбург скончалась девочка 2008 года рождения, которая ехала вместе с родителями", – говорится в сообщении.

В следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что в результате осмотра места произошедшего следственно-оперативной группой на станции Каменск-Уральский признаков криминальной смерти обнаружено не было.

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