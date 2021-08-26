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Происшествия

16:57

Тринадцатилетний ребенок умер в поезде, следующем из Анапы в Екатеринбург

происшествия

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Тринадцатилетняя девочка скончалась в поезде, следующем по маршруту Анапа – Екатеринбург, выясняются причины случившегося. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

"По предварительной информации, ранним утром 26 августа в поезде сообщением Анапа – Екатеринбург скончалась девочка 2008 года рождения, которая ехала вместе с родителями", – говорится в сообщении.

В следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что в результате осмотра места произошедшего следственно-оперативной группой на станции Каменск-Уральский признаков криминальной смерти обнаружено не было.

Ранее два человека погибли на северо-западе Москвы из-за взрыва гранаты. Все произошло в квартире на 6-м этаже дома по Малой Набережной. 14-летний мальчик погиб на месте. Мужчина умер в машине скорой помощи. Кроме того, пострадал 12-летний мальчик.

Два человека погибли при взрыве на северо-западе Москвы

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