Пропавшего во время прогулки двухлетнего мальчика вытащили из Мосфильмовского пруда

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Из Мосфильмовского пруда на западе столицы вытащили двухлетнего мальчика, который ранее пропал во время прогулки на детской площадке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на детской площадке на улице Довженко. Там пропал ребенок, а спустя непродолжительное время прохожий обнаружил его в пруду и вытащил из воды.

Во время прогулки ребенок находился в сопровождении матери. Мальчика госпитализировали. Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.

Ранее сообщалось, что трехмесячный ребенок скончался после кормления коровьим молоком. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге. Мать новорожденного рассказывала, что покормила его из бутылочки, после чего легла рядом спать. Проснувшись, она обнаружила, что сын без сознания.