Юрист рассказала, что грозит убившей брата девочке из Подмосковья

В Подмосковье 4 декабря в частном доме произошло убийство шестилетнего мальчика. В расправе над ребенком заподозрили его сестру-подростка. Было возбуждено уголовное дело, девочку задержали. По данным СМИ, семья, в которой воспитывались дети, увлекалась язычеством и тяготела к нацистской идеологии. Рассказываем подробности и выясняем, что может грозить подростку.
Расправилась с братом?
Трагедия произошла 4 декабря в одном из СНТ Богородского городского округа Московской области, рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета. В частном доме был убит шестилетний мальчик. В смерти ребенка заподозрили его четырнадцатилетнюю сестру.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сестру мальчика задержали. Следователи провели допрос подозреваемой и ее родителей. В свою очередь, прокуратура Московской области поставила ход расследования на контроль.
По данным СМИ, в момент происшествия шестилетний мальчик остался со старшей сестрой дома наедине. Родители детей якобы на день уехали в столицу c младшей дочерью, а когда вернулись, обнаружили тело сына, лежавшего на спине в своей кровати, сообщает "Вечерняя Москва". Пока глава семейства вызывал полицию, подозреваемая пряталась на втором этаже.
Источник издания уточнил, что мальчик страдал аутизмом. Предположительно, девочка-подросток нанесла ему множественные рубленые раны на различных частях тела. Орудиями убийства стали нож и топор, сообщает Life.ru. Уточняется, что, помимо всего прочего, сестра якобы вырезала на теле брата изображение сердца. Кроме того, по данным СМИ, девочка нарисовала в комнате кровью знаки, произошедшее напоминало эзотерический ритуал.
"Не то староверы, не то язычники"
Семья, в которой воспитывались дети, увлекалась язычеством и тяготела к нацистской идеологии, сообщает "Комсомольская правда".
"Сама семья – не то староверы, не то язычники. По всему дому найдены обереги, руны, тематическая литература, черепа животных и людей – подлинность последних проверяется, возможно, это муляжи. Но семья странная, тяготеющая к правой идеологии", – рассказал изданию источник в правоохранительных органах.
По данным РЕН ТВ, глава семьи – тату-мастер. В соцсетях он выкладывал примеры своих работ, среди которых татуировки националистической направленности. Кроме того, мужчина посвятил пост националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, который в 2020 году свел счеты с жизнью в челябинском СИЗО.
Мать детей, предположительно, также занималась языческими татуировками. Более того, по информации телеканала, она набила тату подозреваемой в убийстве дочери-подростку. Женщина якобы родила старшую девочку в первом браке. Однако новый ее избранник удочерил ребенка. Сам мужчина объявил в соцсетях сбор средств на юриста для своей падчерицы.
По данным СМИ, в комнате подозреваемой в убийстве девочки правоохранители обнаружили странные рисунки. При этом на допросе школьница якобы рассказала, что расправилась с младшим братом по заданию неизвестного человека. С ним подросток, предположительно, переписывалась через мессенджер.
Также сообщалось, что никто из членов семьи якобы не находился на учете в соцзащите или полиции. Девочка, предположительно, училась в одной из школ подмосковного Ногинска и была тихим ребенком со средней успеваемостью. По словам одноклассников, в тетрадях она якобы часто рисовала демонов.
Отправят в воспитательную колонию?
Юрист Елена Пономарева в беседе с Москвой 24 рассказала, какое наказание может ждать подозреваемую в расправе над братом девочку. Эксперт пояснила, что в России за убийство уголовная ответственность наступает с 14 лет.
Если подтвердится, что незнакомец вынудил девочку совершить расправу, его тоже могут привлечь к уголовной ответственности за соучастие в убийстве в форме подстрекательства, считает юрист. Следователи также будут изучать роль родителей в данной трагедии, комментирует Пономарева.
"Почему дети находились дома одни, почему их оставили без надлежащего контроля со стороны взрослых. Следствие будет изучать, занимались ли они воспитанием детей", – объясняет эксперт.
Семью теперь поставят на профилактический учет и органы опеки будут контролировать ее, полагает юрист.