Юрист рассказала, что грозит убившей брата девочке из Подмосковья

В Подмосковье 4 декабря в частном доме произошло убийство шестилетнего мальчика. В расправе над ребенком заподозрили его сестру-подростка. Было возбуждено уголовное дело, девочку задержали. По данным СМИ, семья, в которой воспитывались дети, увлекалась язычеством и тяготела к нацистской идеологии. Рассказываем подробности и выясняем, что может грозить подростку.



Расправилась с братом?

Трагедия произошла 4 декабря в одном из СНТ Богородского городского округа Московской области, рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета. В частном доме был убит шестилетний мальчик. В смерти ребенка заподозрили его четырнадцатилетнюю сестру.





пресс-служба ГСУ СК России по Московской области Сестра малолетнего нанесла ему смертельные удары. От полученных травм ребенок скончался.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сестру мальчика задержали. Следователи провели допрос подозреваемой и ее родителей. В свою очередь, прокуратура Московской области поставила ход расследования на контроль.

По данным СМИ, в момент происшествия шестилетний мальчик остался со старшей сестрой дома наедине. Родители детей якобы на день уехали в столицу c младшей дочерью, а когда вернулись, обнаружили тело сына, лежавшего на спине в своей кровати, сообщает "Вечерняя Москва". Пока глава семейства вызывал полицию, подозреваемая пряталась на втором этаже.

Источник издания уточнил, что мальчик страдал аутизмом. Предположительно, девочка-подросток нанесла ему множественные рубленые раны на различных частях тела. Орудиями убийства стали нож и топор, сообщает Life.ru. Уточняется, что, помимо всего прочего, сестра якобы вырезала на теле брата изображение сердца. Кроме того, по данным СМИ, девочка нарисовала в комнате кровью знаки, произошедшее напоминало эзотерический ритуал.



"Не то староверы, не то язычники"

Семья, в которой воспитывались дети, увлекалась язычеством и тяготела к нацистской идеологии, сообщает "Комсомольская правда".

"Сама семья – не то староверы, не то язычники. По всему дому найдены обереги, руны, тематическая литература, черепа животных и людей – подлинность последних проверяется, возможно, это муляжи. Но семья странная, тяготеющая к правой идеологии", – рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

По данным РЕН ТВ, глава семьи – тату-мастер. В соцсетях он выкладывал примеры своих работ, среди которых татуировки националистической направленности. Кроме того, мужчина посвятил пост националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, который в 2020 году свел счеты с жизнью в челябинском СИЗО.

Мать детей, предположительно, также занималась языческими татуировками. Более того, по информации телеканала, она набила тату подозреваемой в убийстве дочери-подростку. Женщина якобы родила старшую девочку в первом браке. Однако новый ее избранник удочерил ребенка. Сам мужчина объявил в соцсетях сбор средств на юриста для своей падчерицы.





отец семейства Случилась беда. Подробно писать сил нет, но убит сын, шесть лет. Скорее всего, это сделала его сестра, 14 лет. Чудовищно и в голове не укладывается это. Что дальше будет, не знаю, естественно – перевернутый дом, изъятие чего попало. Нужны деньги на адвоката и прочие расходы.

По данным СМИ, в комнате подозреваемой в убийстве девочки правоохранители обнаружили странные рисунки. При этом на допросе школьница якобы рассказала, что расправилась с младшим братом по заданию неизвестного человека. С ним подросток, предположительно, переписывалась через мессенджер.

Также сообщалось, что никто из членов семьи якобы не находился на учете в соцзащите или полиции. Девочка, предположительно, училась в одной из школ подмосковного Ногинска и была тихим ребенком со средней успеваемостью. По словам одноклассников, в тетрадях она якобы часто рисовала демонов.



Отправят в воспитательную колонию?

Юрист Елена Пономарева в беседе с Москвой 24 рассказала, какое наказание может ждать подозреваемую в расправе над братом девочку. Эксперт пояснила, что в России за убийство уголовная ответственность наступает с 14 лет.





Елена Пономарева юрист Полагаю, что в этом случае девочку могут отправить на четыре года в воспитательную колонию для отбытия реального наказания. При условии, что она осознавала преступный характер своих действий, была адекватной и вменяемой. А также необходимо установить, что биологический возраст подростка соответствовал ее психическому развитию. Все это решается на уровне судебно-психологической экспертизы.

Если подтвердится, что незнакомец вынудил девочку совершить расправу, его тоже могут привлечь к уголовной ответственности за соучастие в убийстве в форме подстрекательства, считает юрист. Следователи также будут изучать роль родителей в данной трагедии, комментирует Пономарева.

"Почему дети находились дома одни, почему их оставили без надлежащего контроля со стороны взрослых. Следствие будет изучать, занимались ли они воспитанием детей", – объясняет эксперт.

Семью теперь поставят на профилактический учет и органы опеки будут контролировать ее, полагает юрист.

