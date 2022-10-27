Стали известны подробности убийства 12-летней девочки в Ростовской области

В Ростовской области 25 октября обнаружили изрезанное тело 12-летней девочки. По данным СМИ, накануне родители послали дочь в магазин за хлебом, но домой она так и не вернулась. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Рассказываем подробности происшествия.



Ушла за хлебом

Фото: СК РФ

Трагедия произошла в хуторе Тереховском Ростовской области. По данным следователей, 25 октября там было обнаружено изрезанное тело 12-летней девочки. Также эксперты зафиксировали у ребенка черепно-мозговую травму. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.





из сообщения СУ СК России по Ростовской области По указанию руководства следственного управления уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Вместе с криминалистами следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. По данным СМИ, девочка пропала еще 24 октября. Мать якобы отправила дочь в магазин за хлебом, однако ребенок так и не вернулся, сообщает "КП-Ростов-на-Дону".

Предположительно, она ушла из дома в три часа дня. В 16:20 мать девочки получила оповещение на телефон, что произошло списание денежных средств. Уточняется, что магазин находится в соседнем селе, однако идти до него недолго. "Идти всего ничего – перейти по мосту через речку", – приводит издание слова местных жителей.

Родители вместе с соседями попытались найти девочку самостоятельно, но безуспешно. В итоге 25 октября в шесть утра они написали заявление о пропаже ребенка.

Сообщается, что спустя несколько часов правоохранители обнаружили тело девочки. Оно было якобы спрятано в балке за тем самым магазином, куда отправилась школьница, а поблизости лежали две буханки.



"Хутор просто замер в страхе"

По данным СМИ, убитая девочка была из многодетной семьи, где, помимо нее, воспитывались еще двое детей. Сама она средний ребенок. Семья якобы характеризуется как благополучная и полная, в комиссии по делам несовершеннолетних на учете не состояла.

При этом у девочки, предположительно, были ментальные нарушения, из-за чего в 12 лет она училась в третьем классе. Местные жители характеризуют ее как тихого и скромного ребенка.





местная жительница Была очень доброй, улыбчивой. Мы все в ужасе. Родители теперь боятся выпускать детей одних из дома. Всегда думали, что живем в деревне, тут безопасно. Ведь все друг друга знаем.

Известно, что мать ребенка всегда принимала в школьной жизни участие. "Она держится на людях. Надеемся, что найдет в себе силы жить дальше ради старшей дочери и сына", – отмечают местные жители.

По данным СМИ, средства на похороны девочки собирали местные жители. "Помогали абсолютно все. Люди переводили деньги. Семья нуждается в помощи. Но люди откликнулись не только поэтому. Просто каждый хоть чем-то захотел помочь семье, пережившей страшное", – рассказали они.

Одна из местных жительниц сообщила, что правоохранители собирали у людей мазки для ДНК-анализа. "У нас домов 400. Но, правда, есть и заброшенные. Мы все друг друга знаем, поэтому дети постарше ходят в школу и со школы сами", – уточнила она.

В местной школе рассказали журналистам, что в настоящий момент родители сами отводят и приводят детей на занятия. Отмечается, что "хутор просто замер в страхе".

Юрист Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 рассказала, что может грозить убийце ребенка. "Ножевые ранения, травма головы. Это не убийство по неосторожности. Налицо умышленное преступление", – комментирует эксперт.

Суровость наказания будет зависеть от ряда факторов, в частности от характеристики личности убийцы, уточнила она.





Мария Ярмуш юрист Если потенциальный преступник ранее не привлекался к уголовной ответственности, характеризуется положительно и это его первое преступление, то, скорее всего, он избежит пожизненного лишения свободы.

Если в ходе следствия выяснится, что предполагаемый убийца оказался рецидивистом, с большой долей вероятности его приговорят к пожизненному сроку, подчеркнула юрист. Такой же вердикт могут вынести, и если экспертиза установит, что школьница подверглась насильственным действиям сексуального характера, заключила эксперт.

