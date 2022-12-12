Суд арестовал жительницу Москвы, бросившую новорожденного ребенка в подъезде

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Нагатинской межрайонной прокуратуры суд арестовал 41-летнюю женщину, которая оставила младенца в подъезде одной из столичных многоэтажек. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Злоумышленница заключена под стражу до 10 февраля 2023 года. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка").

На судебном заседании обвиняемая пояснила, что согласна с избранной судом мерой пресечения. Также женщина признала свою вину в содеянном.

Ранее новорожденную девочку нашли в подъезде жилого дома на Паромной улице. Ребенок, завернутый в одеяло, лежал на лестничной клетке первого этажа. Отмечается, что девочке примерно семь дней. Младенцу оказывается медицинская помощь.

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