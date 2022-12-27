Семью из восьми человек расстреляли в Макеевке в ДНР

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Семью из восьми человек, среди которых трое детей, расстреляли в Червоногвардейском районе города Макеевка в ДНР. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщает ТАСС.

"Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей", – указано в сообщении.

Уточняется, что самым младшим погибшим стал годовалый ребенок. На месте трагедии работают силовые структуры, причины инцидента уточняются.

До этого женщина в Екатеринбурге убила троих детей. Убийца оставила записку, в которой заявила об их одержимости бесами, а отца убитых детей она назвала "сатаной во плоти".

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