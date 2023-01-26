Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы из дробовика в центре Махачкалы

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В Махачкале следователи возбудили уголовное дело после стрельбы из дробовика в центре города. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в среду, 25 января, в 16:00 по московскому времени рядом с жилым домом, расположенным по адресу проспект Расула Гамзатова, 18. В ходе конфликта 36-летний мужчина достал из своего автомобиля охотничье ружье и несколько раз выстрелил в знакомого 35-летнего жителя Махачкалы, после чего скрылся с места.

Пострадавший получил огнестрельное ранение грудной клетки и бедра.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство"). В настоящее время следователи устанавливают местонахождение злоумышленника.

Накануне в региональном управлении МВД сообщили о том, что в среду, 25 января, очевидцы обратились в полицию из-за мужчины, который ходил по улице с дробовиком и стрелял в воздух. В Махачкале был объявлен план "Перехват".

Позднее правоохранители установили, что злоумышленник стал участником конфликта, в результате которого пострадали два человека.

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