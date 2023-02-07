Мужчина убил своего отца и год жил с его телом в диване в Пермском крае

Фото: perm.sledcom.ru

Правоохранители подозревают жителя Пермского края в убийстве отца, с телом которого он прожил год в одной квартире. Об этом информирует сайт Следственного комитета РФ по региону.

К правоохранителям обратилась жительница города Чайковского. Она заявила, что давно не видела своего соседа. После следственных мероприятий выяснилось, что 57-летний мужчина проживал вместе с 34-летним сыном, однако последний к следователям в связи с пропажей не обращался.

Полиция посетила его дом и сразу же почувствовала неприятный запах. После осмотра жилья правоохранители обнаружили в раскладном диване обмотанное пленкой и скотчем тело пропавшего мужчины.

Следователи выяснили, что родственники поссорились во время распития алкоголя. После же сын зарезал отца и спрятал его тело в диван. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее сообщалось, что мужчина из Уфы убил двух своих сыновей, а после покончил с собой. Мотивы злоумышленника не установлены, правоохранители проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для выяснения всех деталей происшествия.

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