В Якутии пьяная женщина избила ребенка и выгнала на мороз

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Жительница села Петровка Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) в состоянии алкогольного опьянения избила ребенка и выгнала его на мороз. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Республики Саха (Якутии).

По версии прокуратуры, женщина нанесла сыну несколько ударов по спине и по лицу, а после выгнала в домашней одежде на улицу. Там ребенок пробыл не менее трех минут. Далее мать запустила несовершеннолетнего домой, где продолжила избивать ремнем по голове, рукам, животу и спине.

"Ребенок был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где ему оказана соответствующая медицинская помощь", – сообщили в ведомстве.

На данный момент мальчик находится в социальном учреждении, а в отношении матери решается вопрос о лишении родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Тульской области мужчина избил до смерти своего семилетнего пасынка за мокрый пол в ванной. Инцидент произошел в поселке Скуратово. Против мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве.

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