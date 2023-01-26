В Якутске задержали няню, подозреваемую в избиении детей

Фото: sakhaday.ru

В Якутске правоохранительные органы задержали няню, которую подозревают в избиении двух маленьких детей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

Отмечается, что 24 января мать двух мальчиков четырех и двух лет обратилась в полицию с заявлением об истязании детей. Спустя сутки подозреваемую в применении насилия няню обнаружили в квартире ее знакомых и задержали.

В настоящее время с 33-летней женщиной проводятся следственные мероприятия, выясняются детали произошедшего.

Как рассказала якутскому изданию SakhaDay мать мальчиков, после появления няни в доме она начала замечать на детях ссадины, кроме того, те стали более плаксивыми.

Желая понять, в чем дело, женщина установила в квартире скрытые камеры. В итоге выяснилось, что няня била мальчиков и кричала на них матом. Кроме того, она их запугивала, из-за чего те боялись рассказать о происходящем матери.

Ранее сообщалось, что в Москве за жестокое обращение с детьми перед судом предстанет супружеская пара из Перова. Как выяснили правоохранители, мужчина и женщина не выполняли свои родительские обязанности, отказывали детям в посещении врачей и не осуществляли уход за ними.



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