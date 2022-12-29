В Москве будут судить жителей Перова за жестокое обращение с детьми

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура направила в Перовский суд Москвы обвинительное заключение в отношении мужчины и женщины, жестоко относившихся к своим детям. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Супруги, являясь родителями малолетних мальчиков-близнецов 2021 года рождения, <...> своим умышленным бездействием причинили малолетним моральный вред, физические, нравственные и психические страдания, унижали человеческое достоинство", – сказали в прокуратуре.

Там уточнили, что в период с мая 2021 года по февраль 2022 года пара не выполняла свои родительские обязанности, не создала для детей необходимые условия, отказывала в посещении врачей, не осуществляла уход. При этом супруги осознавали неспособность мальчиков справиться с бытовыми задачами самостоятельно.

В феврале этого года детей обнаружил их родственник. Он сразу вызвал скорую, в больнице детям оказали всю необходимую медпомощь. В ходе обследований выяснилось, что мальчики не доедали, кроме того, у них диагностировали ряд опасных заболеваний.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая избивала своего малолетнего ребенка-инвалида. Она снимала избиения и отправляла видео его отцу.



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