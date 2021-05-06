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Происшествия

18:00

В Петербурге женщина ударила ребенка, защищая своего внука

происшествия регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Санкт-Петербурге полиция организовала проверку после получения 11-летним мальчиком травмы головы на детской площадке. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, между двумя детьми возник спор. На помощь пришла бабушка одного из них, которая ударила незнакомого ребенка по голове.

Родители потерпевшего сразу же обратились в больницу, где мальчика осмотрели и отпустили домой. Сразу после этого отец несовершеннолетнего обратился в полицию.

Сейчас правоохранители проверяют поступившую информацию и устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Зеленограде возбудили уголовное дело после травмирования ребенка в батутном центре. Мальчик при падении ударился о деревянную балку, самовольно прикрепленную работниками центра к стене.

У четырехлетнего ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные раны затылочной области, а также некоторые другие повреждения.

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