СК возбудил дело по факту жестокого обращения матери с 9-летним сыном в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с телесными повреждениями у девятилетнего мальчика, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлию Иванову.

По данным следствия, 11 апреля женщина, находясь в квартире жилого дома на улице Пришвина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила сына ладонью по рукам и спине.

Мальчик пожаловался старшей сестре, которая обратилась за медицинской помощью в поликлинику, а также в правоохранительные органы.

Следователи по факту данного инцидента возбудили уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В ближайшее время женщине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения мальчика с эскалатора в ТЦ на юге Москвы. Сообщалось, что будут опрошены очевидцы, родственники мальчика и сотрудники центра. Также в рамках следственных действий будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

