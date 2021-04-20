СК начал проверку информации об избиении девочки в Красногорске

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью Ольга Врадий рассказала, что в Красногорске следователи начали проверку о жестоком обращении с ребенком на тренировке по фигурному катанию. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам Врадий, в ходе проверки будет дана оценка услугам, предоставляемым в спорткомплексе. Следователи опросят сотрудников и проверят их сертификаты и иные документы, которые позволяют им работать с детьми.

Ранее в Сети распространился видеоролик, на котором якобы тренер красногорского комплекса избила ребенка: сначала она хватала воспитанницу за шею, а затем била по ноге.

Однако в самом спорткомплексе заявили, что женщина, ударившая ребенка по ноге во время катания на коньках, не является тренером и не имеет никакого отношения к персоналу комплекса.

Там также пообещали предпринять все меры для того, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем.