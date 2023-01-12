В Подмосковье установили причастных к избиению школьницы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Подмосковные правоохранители установили всех участников запечатленного на видео избиения школьницы, заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова.

"Все участники избиения уже установлены. Одна из девочек приехала на каникулы к родственникам в Люберцы, постоянно сейчас живет в Чебоксарах. Остальные "герои" ролика – жители Москвы", – написала она в своем телеграм-канале.

Мишонова отметила, что по данным комиссии по делам несовершеннолетних, зафиксированное на видео избиение также произошло в Москве. В настоящее время полиция Люберец готовит материалы для передачи столичным коллегам.

"Случаи подростковой жестокости в последнее время все чаще становятся достоянием общественности, причем часто именно по инициативе самих участников. Нам очень нужны проекты, которые помогут вовлекать таких подростков в созидательную деятельность", – сказала она.

По словам Мишоновой, детей с девиантным поведением необходимо научить самовыражаться иначе и решать конфликты мирным путем. Она отметила, что они также нуждаются в психологической поддержке.

"Мы сейчас обсуждаем создание специальных территорий и развитие специальных проектов для подростков на территории Подмосковья, которые помогут решить эти задачи", – добавила Мишонова.

12 января подмосковная прокуратура организовала проверку после появления в Сети ролика, на котором группа школьниц в Люберцах избивает девочку-подростка. Инцидент произошел в подъезде одного из домов.

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