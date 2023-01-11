В Красноярске возбудили дело после конфликта педагога и школьницы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей после конфликта педагога и школьницы в одной из красноярских школ, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в средней школе №34 имени Героя Советского Союза Кожевникова. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Дело возбудили по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением". Поводом послужило видео с конфликтом между ученицей и учителем. На кадрах видно, как шестиклассница и взрослая женщина во время урока толкают друг друга и хватают руками.

По предварительным данным прокуратуры, потасовка завязалась из-за того, что ученица закурила в классе электронную сигарету. Когда педагог попыталась забрать сигарету, девочка облила ее водой. Началась перепалка, которая закончилась только после того, как школьницу вывели из класса.

Замруководителя Главного управления образования Марина Чернышкова рассказала "360", что в учебном заведении началась служебная проверка. Методы педагога и способы урегулирования конфликта она назвала недопустимыми.

Известно, что девочка не состояла на учете, ее не привлекали к ответственности за какие-либо нарушения. Учительница работает в школе № 34 больше двух лет, а в системе образование она служит 30 лет. На ее счету звание ветерана труда, грамоты и поощрения. Прокуратура проверит не только действия педагога, но и исполнение родителями своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что в школе в Нижневартовске произошла поножовщина из-за конфликта учеников. В результате ссоры между учениками 8-го класса один нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.



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