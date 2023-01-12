Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Одноклассники избитой в Люберцах школьницы рассказали о причинах конфликта, сообщает издание "Подъем".

12 января подмосковная прокуратура организовала проверку после появления в Сети ролика, на котором группа школьниц в Люберцах избивает девочку-подростка. Инцидент произошел в подъезде одного из домов.

Ученицы люберецкой школы объяснили, почему произошел инцидент. По словам школьниц, девочки Алина и Арина были подругами, но внезапно между ними произошел конфликт из-за лжи и клеветы Алины.

"Когда все узнали, что Алина врала, и Арина, и компания настроились против нее", – отмечает издание.

Одноклассники избитой девочки уверяют, что у нее нет серьезных травм, только рассеченная губа.

"В остальном с лицом все нормально. Хотя, возможно, скрыла синяки макияжем. Не знаю точно. На теле тоже не знаю. Она ходит в закрытой одежде", – добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красноярске Следственный комитет возбудил уголовное дело против учительницы за драку с пятиклассницей. По информации прокуратуры, 12-летняя школьница закурила в классе электронную сигарету. Педагог попыталась забрать устройство, в ответ девочка облила учительницу водой.

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