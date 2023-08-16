Бывшего кандидата на пост президента Болгарии Алексея Петрова застрелили – СМИ

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Болгарский бизнесмен и кандидат на выборы президента страны в 2011 году Алексей Петров был застрелен неизвестным во время прогулки в Софии. Об этом сообщает газета 24 Chasa со ссылкой на источники в МВД страны.

Неизвестный убил 61-летнего мужчину из винтовки с оптическим прицелом в тот момент, когда Петров прогуливался с женщиной вблизи Драгалевского монастыря. По словам источников, киллер также ранил женщину, которая впоследствии скончалась в больнице.

Отмечается, что бизнесмен изначально находился в спецназе подразделения по борьбе с терроризмом и был советником в службе госбезопасности (ДАНС). В 90-х он покинул структуру и решил посвятить себя частному бизнесу, учредив страховые компании.

В октябре 2011 года в Болгарии проходили президентские выборы, на которых ему удалось получить 0,94% голосов избирателей. Также на Петрова было совершено два покушения – в 2002 и 2015 годах.

В 2010 году Петрова задержали, его подозревали в создании преступной группировки "Спрут", которая занималась вымогательством и рэкетом, однако в 2014 дело закрыли из-за недостатка доказательств. Также Петров возглавлял федерацию каратэ Болгарии.

Ранее в Эквадоре во время митинга был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо, также ранения в ходе произошедшего получили еще 8 человек, семерых доставили в больницу.

Ответственность за произошедшее взяла на себя местная крупная банда Los Lobos, причиной убийства они назвали "невыполнение обещаний" и коррумпированность.

Позже в Эквадоре застрелили члена оппозиционного движения "Гражданская революция" Педро Брионес. По словам кандидата в президенты от данного движения Луису Гонсалеса, в произошедшем виновато действующее правительство.



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