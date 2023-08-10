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Кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсьо убили во время митинга – CМИ
Фото: wikipedia.org
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо был убит во время митинга. Об этом сообщает газета El Universo.
"Тремя выстрелами в голову в среду был убит Фернандо Вильявисенсьо Валенсия, кандидат в президенты, во время митинга в Кито", – указано в сообщении.
Уточняется, что смерть политика также подтвердил его друг. Во время стрельбы были ранены восемь человек, семь из которых доставили в больницу.
Национальная полиция проводит операцию по розыску виновных.
По последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в выборах.
В июле прошлого года в Японии был убит бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ во время своего выступления на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы. В политика два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами.
Нападавшего оперативно задержали. В ходе допросов мужчина неоднократно менял свои показания и по-разному объяснял мотивы покушения: Ямагами утверждал, что был недоволен работой правительства, перепутал Абэ с руководителем секты и выступил против некой группировки, которую якобы возглавлял политик.
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