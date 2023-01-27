Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника посольства Азербайджана в Иране

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и выразил соболезнования в связи с убийством сотрудника посольства Азербайджана в Тегеране. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову и выразил соболезнования в связи с убийством сотрудника посольства Азербайджана в Тегеране", – указано в сообщении.

Телефонный разговор министров прошел в пятницу. В ходе диалога Лавров подтвердил изложенные в заявлении МИД оценки неприемлемого акта. Он также выразил готовность оказать любое содействие азербайджанской стороне.

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло утром 27 января. В результате был убит начальник охраны, а двое его коллег ранены. Сообщалось, что погибший – сотрудник азербайджанских силовых структур, предпринявший попытку отразить нападение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва шокирована нападением на посольство Азербайджана в Иране. Она выразила соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам.

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