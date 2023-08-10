Банда Los Lobos взяла ответственность за убийство кандидата в президенты Эквадора

Фото: AP Photo/Juan Diego Montenegro

Одна из крупнейших банд Эквадора Los Lobos взяла на себя ответственность за убийство кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом пишет Semana.

Отмечается, что в Сети появилась фотография, на которой запечатлены около 20 мужчин в капюшонах и с оружием в руках. Они признаются в том, что совершили убийство политика. Причиной содеянного представители группировки назвали "невыполнение обещаний" и коррумпированность.

Журнал передает, что Los Lobos угрожает и другим политикам. В частности, Яну Топику, который выдвигается от альянса "За страну без страха".

Вильявисенсио был убит во время митинга в Кито тремя выстрелами в голову. Во время стрельбы ранения получили еще восемь человек.

После инцидента президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в стране на 60 дней. С этого момента мобилизованы местные вооруженные силы.

ЧП на 60 дней объявили в Эквадоре из-за убийства кандидата в президенты