Чрезвычайное положение объявили в Эквадоре после убийства кандидата в президенты

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Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в стране на 60 дней после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Трансляция соответствующего заявления Лассо велась на YouTube-канале администрации президента страны.

"Объявляю режим чрезвычайного положения на 60 дней <...> Вооруженные силы с этого момента мобилизованы на всей территории страны, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны и свободные и демократические выборы", – заявил Лассо в обращении к нации.

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо был убит тремя выстрелами в голову во время митинга в Кито. Известно, что ранее политик получал угрозы.

В ходе происшествия были ранены девять человек. Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты скончался от огнестрельных ранений. Правоохранителям удалось задержать шестерых подозреваемых, которые, по версии следствия, связаны с убийством.

На фоне происшествия пять из семи кандидатов в президенты Эквадора объявили о приостановке своих кампаний. По последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в выборах.

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