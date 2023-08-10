Шесть человек задержали в связи с убийством кандидата в президенты Эквадора

Фото: AP Photo/Juan Diego Montenegro

Шесть человек задержаны в связи с убийством кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

По ее данным, рейды прошли в Конокото и Сан Бартоло в Кито при юридическом контроле со стороны генпрокуратуры.

Фернандо Вильявисенсьо получал угрозы и был убит тремя выстрелами в голову во время митинга в Кито. Во время стрельбы были ранены девять человек. Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты скончался от огнестрельных ранений.

Миссия Организации американских государств по наблюдению за выборами призвала остальных кандидатов усилить меры безопасности, а власти страны – гарантировать неприкосновенность участникам избирательного процесса. Пять из семи кандидатов в президенты Эквадора уже заявили о приостановке своих кампаний.

По последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в выборах.