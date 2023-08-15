Работников кладбища задержали по подозрению в убийстве двух мужчин на Кубани

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Работников кладбища подозревают в убийстве двух мужчин на Кубани. О происшествии сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Уточняется, что в населенном пункте Новопавловка в Краснодарском крае были найдены тела мужчин 21 и 37 лет. Обнаружены признаки насильственной смерти.

"В лесополосе нашли два тела, они были прикопаны. Одного из убитых, скорее всего, задушили, второго – зарезали. По подозрению в убийстве задержали троих работников кладбища", – говорится в материале издания.

По предварительной информации, конфликт произошел рано утром накануне. Двое мужчин приехали разобраться с работником кладбища, к которому один из погибших приревновал свою возлюбленную. Ссора переросла в драку, в результате которой двое были убиты. Их тела были найдены в лесу, рядом обнаружили топор.

Правоохранители задержали троих сотрудников кладбища – мужчин 43, 40 и 23 лет. Выяснилось, что последний уже имеет судимость. Следователи организовали проверку. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об убийстве.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в рамках расследования дела об убийстве 15-летней девочки задержали 42-летнего подозреваемого.

По данным следствия, расследованием дела по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ занимается белгородский главк СК. В ведомстве подчеркнули, что будет решаться вопрос об избрании в отношении мужчины меры наказания в виде ареста.



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