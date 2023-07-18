"Почта России" зафиксировала большой рост попыток перевозки оружия с начала СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала спецоперации на Украине "Почта России" зафиксировала большой рост попыток перевозки оружия. Об этом сообщил гендиректор компании Михаил Волков.

"С начала специальной военной операции мы фиксируем большой рост попыток перевозок орудия и компонентов", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Волков добавил, что приоритетной целью "Почты России" является реализация мер, направленных на недопущение перевозок грузок с запрещенными вложениями.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) перекрыла в Белгородской области незаконный канал поставок оружия и боеприпасов из зоны проведения спецоперации. У злоумышленников нашли 14 единиц противотанковых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат, 66 тротиловых шашек массой от 200 граммов до 3 килограммов. После произошедшего их арестовали.

