Грузовые перевозки в России подорожали больше чем на треть

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Спрос на автомобильные грузоперевозки вырос на 61% в январе – июне 2023 года, их стоимость также увеличилась на 38%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на биржу грузоперевозок Ati.su.

По словам основателя биржи Святослава Вильде, рост связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек.

В то же время коммерческий директор Sota Logistic Кирилл Латинский объяснил подорожание внутрироссийских перевозок дефицитом водителей категории Е. Кроме того, как отметил Латинский, наблюдается дефицит техники, особенно универсальных четырехосных контейнерных площадок и тентованных полуприцепов 110 кубических метров.

В среднем ставки на наиболее популярные отечественные направления повысились на 38%. При этом в последние три месяца рост составил 10%. Одновременно с этим ставки на международные перевозки не выросли, добавили в издании.

"Стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15–20% по сравнению с началом года, возможно, на фоне сезонных колебаний. В Китае ставки снизились на 30–40%, что связано с улучшением ситуации с очередями на границах и падением ставок морского фрахта", – подчеркнул руководитель направления международных автоперевозок в Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко.

Он добавил, что на европейском направлении цены стабильны, но объем значительно сократился из-за торговых ограничений, политической нестабильности и слабого курса рубля.

Ранее правительство РФ продлило запрет для недружественных стран на грузовые автоперевозки до 30 декабря этого года. Такое решение подтвердили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

До этого соответствующий запрет просуществовал до 30 июня. Ограничение не касается международных автомобильных перевозок грузов почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.

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