Дума призовет кабмин исключить заправку польских грузовиков по российским ценам

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Госдума призовет правительство РФ исключить заправку польских грузовиков по российским розничным ценам на топливо. Соответствующий проект обращения палаты парламента опубликован в думской базе данных.

Депутаты предлагают внести изменения в постановление правительства "О мерах по реализации указа президента РФ "О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов".

В частности, предлагается исключить выполнение перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории России, допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы страны до ближайших таможенных терминалов, чтобы совершить перецепку прицепов или полуприцепов либо перегрузить товары на транспорт российских перевозчиков.

Также предлагается запретить заправку польских транспортных средств топливом по российским розничным ценам, установив для них стоимость бензина на уровне цен Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Россия может сократить список разрешенных к перевозке европейскими фурами товаров. В Минтрансе уточнили, что в данный момент идет подготовка предложений по сокращению списка, учитывающие опыт по перецепкам и перегрузкам на приграничных терминалах начиная с октября 2022 года. После подготовки согласованного перечня изменения будут внесены в постановление правительства РФ от 30.09.2022 № 1728.