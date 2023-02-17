17:40Политика
Белоруссия ограничит въезд на территорию страны польским грузовым авто и тягачам
Фото: ТАСС/Wojtek Jargilo/EPA
Власти Белоруссии приняли решение ограничить въезд на территорию страны польскому грузовому автотранспорту и тягачам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совмин Белоруссии.
"Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок государственной границы Республики Беларусь", – говорится в сообщении.
Подобная мера была принята на фоне закрытия Польшей с 10 февраля 2023 года автодорожного пропускного пункта "Бобровники", пояснили в пресс-службе.
Ранее Литва проинформировала Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. О причинах не сообщалось. При этом официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил о возможных негативных последствиях прекращения взаимодействия с Литвой на границе.
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