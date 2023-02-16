Литва уведомила Белоруссию о прекращении взаимодействия по пограничному движению

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Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщает ТАСС.

"...служба охраны государственной границы при министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска", – указали в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

По информации ведомства, причины прекращения взаимодействия сторон не указаны в разосланном уведомлении. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил о возможных негативных последствиях прекращения взаимодействия с Литвой на границе.

"Это недружественный, неконструктивный шаг со стороны Литвы, который может негативно сказаться на ситуации с ритмичностью пересечения границы лицами и транспортными средствами", – заявил он.

Бычковский добавил, что действия литовской стороны направлены на прекращение сотрудничества между погранведомствами в части недопущения очередей на границе.

В 2022 году в ГКБ Белоруссии заявили об угрозе интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины. Об этом рассказал первый зампред ведомства Сергей Теребов.

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