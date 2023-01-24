Резервирование дат пересечения границы касается только грузового транспорта – Минтранс

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Решение о необходимости резервировать даты и время пересечения российской границы затронет только грузовые автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РФ.

"Главной целью законопроекта является упорядочивание движения грузового автотранспорта, следующего через пункт пропуска, снижение скоплений грузового транспорта возле пунктов пропуска", – пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что данное ограничение будет действовать не на всех пограничных пунктах пропуска, а лишь на тех, где это требуется. Их перечень будет определен позже с учетом ситуации на подъездах к ним. При этом список может корректироваться.

Резервирование времени будет бесплатным. А на подъездах к КПП планируется создание специальных зон, где фуры смогут дожидаться забронированного времени подъезда.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", которые предусматривают необходимость резервировать дату и время для пересечения границы РФ на машине.

Позже депутат пояснил, что его инициатива касается только грузовых машин и пропускных пунктов, где время подъезда может достигать 10–15 дней. По его мнению, это решит проблему многокилометровых очередей, где люди порой находятся без еды и туалетов поблизости.



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