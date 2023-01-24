Клишас оценил предложение о резервировании дат для пересечения границы РФ на машине

Фото: пресс-служба Совфеда

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал инициативу о введении резервирования даты для пересечения границы России на автотранспорте, отметив, что она требует внимательного рассмотрения.

"Данная инициатива требует очень внимательного отношения, так как напрямую может затронуть конституционные права граждан", – написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", которые предусматривают необходимость резервировать дату и время для пересечения границы РФ на машине. Такой порядок пересечения границы предлагается установить до 1 марта 2024 года.

Парламентарий пояснил, что изменения коснутся только международных грузовых автомобильных перевозок и только на тех пунктах пропуска, где очередь к подъезду пункта пропуска составляет не менее 10–15 дней. Предполагается, что инициатива позволит решить проблему очередей перед пропускными пунктами.

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