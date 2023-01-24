Необходимость резервации даты для пересечения границы на авто может появиться в РФ

Фото: AP/TASS/Sasu Makinen

В России могут быть приняты поправки, предусматривающие необходимость резервировать дату и время для пересечения границ РФ на автотранспорте. Подобные поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" подготовил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев, сообщает ТАСС.

"Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ", – указано в документе.

Уточняется, что подобный порядок пересечения границы предлагается установить до 1 марта 2024 года. Основные положения инициативы могут начать действовать уже с 1 марта этого года.

Ранее сообщалось, что на границе РФ внедрили систему электронного бронирования очереди для машин. Электронные пункты пропуска, пока что открытые на границе с Литвой, планируется ввести на всей территории страны.

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