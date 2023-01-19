На границе РФ внедрили систему электронного бронирования очереди для машин

Система электронного бронирования очереди на границах для автомобилей начала работать в России. Об сообщил разработчик программы концерн "Телематика".

Услуга будет бесплатной и должна значительно сократить время ожидания водителей и перевозчиков на пропускных пунктах. Так, после регистрации на портале системы бронирования очереди водителю нужно будет выбрать свободную дату и время для проезда, затем ему придет подтверждение на электронную почту или в СМС. Также воспользоваться сервисом можно будет через портал госуслуг или по прибытии в пункт пропуска, взяв талон с QR-кодом у оператора.

Электронный пункт пропуска уже заработал на границе с Литвой. В дальнейшем планируется ввести программу на по всей территории страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.