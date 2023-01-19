Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Транспорт

На границе РФ внедрили систему электронного бронирования очереди для машин

На границе РФ внедрили систему электронного бронирования очереди для машин

Новости часа: участники СВО смогут преподавать курс начальной военной подготовки

Новости часа: ВСУ выпустили еще 14 снарядов по Донецку

Москвичам показали ситуацию на столичных дорогах

Новости часа: водителей в Москве призвали соблюдать дистанцию из-за гололедицы

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 56 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": заторы образовались на Волгоградском проспекте и Садовом кольце

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

Система электронного бронирования очереди на границах для автомобилей начала работать в России. Об сообщил разработчик программы концерн "Телематика".

Услуга будет бесплатной и должна значительно сократить время ожидания водителей и перевозчиков на пропускных пунктах. Так, после регистрации на портале системы бронирования очереди водителю нужно будет выбрать свободную дату и время для проезда, затем ему придет подтверждение на электронную почту или в СМС. Также воспользоваться сервисом можно будет через портал госуслуг или по прибытии в пункт пропуска, взяв талон с QR-кодом у оператора.

Электронный пункт пропуска уже заработал на границе с Литвой. В дальнейшем планируется ввести программу на по всей территории страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологиивидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика