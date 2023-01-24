В ГД заявили, что ограничения на пересечение границы на машине коснутся только грузовиков

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Поправки, предусматривающие необходимость резервировать даты для пересечения границы России на автотранспорте, коснутся только грузовых машин. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

"Этот законопроект поправок касается только грузовых автомобильных перевозок, которые занимаются международными автомобильными перевозками, <...> и только на тех пунктах пропуска, где очередь к подъезду пункта пропуска составляет не менее 10–15 дней", – объяснил депутат.

По его словам, часто в очередях перед пропускными пунктами люди стоят по несколько десятков километров, не имея при этом ни еды, ни туалетов поблизости. Предполагается, что инициатива позволит решить данную проблему, поскольку грузовики будут проезжать по отдельной полосе в строго отведенное время.

Москвичев отметил, что автомобилистам будет доступно бесплатное приложение, работающее в рамках государственной системы. Через него можно будет выбрать конкретное время подъезда к границе, что позволит избежать скопления очередей. Сами КПП уже готовы к такому формату работы, подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Москвичев подготовил поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", которые предусматривают необходимость резервировать дату и время для пересечения границы РФ на машине. Из документа следовало, что такой порядок пересечения границы предлагается установить до 1 марта 2024 года.



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